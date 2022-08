Cocaina nel bagagliaio, in due finiscono in manette. Ad avvistarli i carabinieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il doppio arresto di due pregiudicati vicentini è stato convalidato dal Gip di Vicenza e sono così finiti il primo in carcere e il secondo ai domiciliari Daniele Baggio e Giuseppe Marra, entrambi finiti in manette in regime di flagranza di reato venerdì scorso a Vicenza.

Nelle loro disponibilità sono stati trovati in tutto 75 grammi di cocaina, suddivisi in due sacchetti di plastica, nascosti nel bagagliaio di una vettura utilitaria parcheggiata in viale Cricoli.

I due stavano “armeggiando” nel vano posteriore dell’auto nel primo pomeriggio, ma non sapevano di essere osservati dai carabinieri berici di pattuglia in quei minuti lungo l’area di sosta pubblica. Notato l’atteggiamento furtivo dei due, i militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti prima che Baggio e Marra risalissero sull’abitacolo per poi ripartire. Dopo le verifiche sulla loro identità, è scattata la perquisizione personale e del veicolo che ha portato alla luce la polvere bianca, in una quantità tale non compatibile con il solo consumo personale.

Per Daniele Baggio, 55enne che risulta da tempo senza fissa dimora, e Giuseppe Marra, 47 anni residente in un paese della provincia vicentina, era stata dedica l’immediata presa in carico da parte dei carabinieri e le prime misure cautelative, poi confermati dall’autorità giudiziaria berica. Entrambi sono gravati da “precedenti penali e pregiudizi di polizia” come specificato nella nota del comando provinciale dell’Arma.