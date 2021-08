Code in A4 per un incidente fra un tir e un’auto: in rianimazione un automobilista

Grave incidente in autostrada A4 questa mattina, fra i caselli di Vicenza Est e Grisignano di Zocco, in direzione di Venezia: nel tamponamento fra un camion e un’auto è rimasto gravemente ferito il conducente di quest’ultima, trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza. L’incidente ha provocato lunghe code, con veicoli incolonnati per molti chilometri.

Il tamponamento è avvenuto poco dopo le dieci nei pressi dello svincolo di Vicenza Est: per estrarre il conducente dalle lamiere accartocciate dell’auto hanno lavorato a lungo le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza. L’incidente ha bloccato la corsia di emergenza e la corsia lenta, restringendo la carreggiata e provocando, alle 12, ben 11 chilometri di coda (fino ad Altavilla Vicentina, fra il chilometro 323 e il chilometro 334). A partire da mezzogiorno il traffico veicolare è lentamente tornato alla normalità.