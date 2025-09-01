Collisione tra una Porsche e una Golf: auto distrutte e in 4 finiscono feriti in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Schianto tra auto a mezzogiorno di domenica sulle strade del capoluogo berico, dove ieri si sono concentrati i soccorsi di più ambulanze inviate dal polo medico del San Bortolo in via del Lavoro, con polizia locale e vigili del fuoco di Vicenza a supporto delle operazioni.

Il segnale d’allarme è avvenuto alle 12.25 dalla zona della Fiera a Vicenza Ovest, raccolto dalla centrale operativa del 118. Lo scontro tra i due veicoli, per cause sconosciute, si è concretizzato all’altezza dell’incrocio con via del progresso.

Il bilancio delle persone ferite conta quattro ricoveri in ospedale con diversi codici di gravità ma, salvo complicazioni successivo, nessuno in pericolo di vita. Il violento schianto tra le vetture coinvolte – una Porsche e una Volkswagen Golf – sarebbe stato in collisione frontale, con fine corsa per la Porsche su un muretto con recinzione di un’attività commerciale della zona, manufatto visibilmente danneggiato a sua volta all’impatto. Abbattuto anche un palo della pubblica illuminazione. Fortunatamente nessun pedone è stato coinvolto lungo il viale.

Sullo scenario dell’incidente stradale si sono adoperati i pompieri del comando provinciale, impegnati sia nell’assistenza ai feriti che nella rimozione dei detriti dal fondo stradale per rimettere in sicurezza il tratto di strada. Agli agenti urbani affidati i rilievi.

