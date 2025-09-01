Condannato per maltrattamenti viene trovato in compagnia di una ragazza scomparsa

Una ragazza scomparsa da casa alcuni giorni fa è stata ritrovata a Romano d’Ezzelino, e il suo ritrovamento ha portato all’arresto del convivente, un uomo di 30 anni, già ricercato per maltrattamenti in famiglia.

L’operazione è scattata nel corso del pomeriggio del 29 agosto, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bassano del Grappa, supportati dalle stazioni locali. I militari hanno rintracciato la giovane in un terreno agricolo. Le ricerche erano state avviate dalla Stazione dei Carabinieri di Riese Pio X (Treviso)) dopo che la madre della ragazza ne aveva denunciato la sparizione e non ne riceveva più notizie da parecchie ore.

La giovane, delle quale non sono stati diffusi dati sensibili, è stata trovata in compagnia dell’uomo, con il quale intratterrebbe un legame sentimentale, un 30enne originario della provincia di Treviso. L’uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Treviso il 22 agosto 2025. A suo carico una pena di 2 anni e un mese di reclusione per maltrattamenti contro i familiari, reato per cui era stato condannato con sentenza definitiva a novembre 2023.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena. La ragazza è stata affidata alle cure dei familiari.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.