Tutto pronto per la settima edizione del Sacrofest: 9 giorni di incontri, spettacoli e comunità

Motori accesi per la settima edizione di Sacrofest a Schio dal 4 al 12 giugno. Dopo due anni di stop, causa pandemia, torna il festival fatto di ” persone, musica e cultura” che con un ricco calendario porta in città un parterre di ospiti anche di fama Nazionale, richiamando un pubblico complessivo che supera le quattromila presenze.

Un progetto, inoltre, che si fonda sulla collaborazione tra le varie realtà ed associazioni culturali e di volontariato che operano in città, portando nel quartiere di Sacro Cuore a Schio al centro del panorama culturale veneto. Si parte sabato 4 giugno con i The Sun alle ore 21, concerto in acustico-rock che spazia fra i temi dall’amicizia e della fede.

Domenica 5 sarà ospite invece l’orchestra Cam di Piovene Rocchette.

Lunedì 6 si parlerà invece di legalità e giustizia con Don Giacomo Panezza, il prete operaio che ha sfidato l’ndrangheta. Un incontro che vuol essere anche l’occasione di ricordare il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio che costarono la vita ai magistrati anti-mafia Falcone e Borsellino e alle loro scorte.

Martedì 7 ospite di Sacrofest sarà Ezio Aceti per una riflessione sulla bellezza nell’educare, specialmente in ambito di terapia infantile e genitorialità.

Mercoledì 8 Elisa Cimetta parlerà dell’importanza della multidisciplinarità nella ricerca e nell’innovazione con lo sviluppo della medicina del futuro.

Giovedì 9 spettacolo di Paolo Hendel affronta il tema della giovinezza e della sopravvalutazione della stessa da parte della nostra società.

Venerdì 10 il tema sarà invece la sostenibilità: cosa si può imparare dalle piante? Risponderà a questa domanda l’esperto Stefano Mancuso.

Sabato 11 andranno in scena i Risi e Bisi che con sarcasmo ed ironia parleranno di rifiuti, raccolta differenziata, e della loro importanza.

Domenica 12 a concludere il ciclo di incontri sarà Rosanna Virgili con il poema biblico del Cantico dei Cantici.