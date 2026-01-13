Controlli in “zona rossa”: arrestato un uomo per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: sono questi i reati per i quali i carabinieri di Vicenza hanno arrestato un uomo nell’ambito della cosiddetta “zona rossa” disposta dal prefetto.

L’accaduto risale al pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio. I militari, in Piazza San Lorenzo, hanno proceduto all’arresto a seguito di un controllo di iniziativa e di una perquisizione personale condotti nei confronti di C.D.A. L’uomo, classe 1997, cittadino italiano, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 3,5 grammi di hashish e di un sacchetto in nylon contenente circa 48 grammi di marijuana.

Il giovane, avendo opposto resistenza ai carabinieri intervenuti, è stato immobilizzato con le manette. Inoltre, nel corso di ulteriori accertamenti, è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione, nonché per essere stato trovato in possesso di due lame per taglierino e di una bicicletta risultata rubata il 3 gennaio presso il locale Pronto Soccorso ad un cittadino pakistano. Gli stupefacenti sono stati sequestrati, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione della Magistratura.

