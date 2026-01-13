Fuggono a folle velocità per sottrarsi ad un controllo della Polizia: arrestati in quattro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’improvvisa accelerazione. Poi il tentativo di fuga a folle velocità lungo le strade che, da Viale della Pace, conducono al casello di Vicenza Est. Prodezza, questa, malamente conclusasi con un violento schianto nei pressi della barriera autostradale, e con un altrettanto vano tentativo di dileguarsi a piedi. È quello che è successo ieri mattina, lunedì 12 gennaio, dopo che una volante della Polizia di Stato ha notato una vettura di grossa cilindrata, munita di targa francese, aggirarsi con fare sospetto lungo quella che è una delle principali arterie stradali che conducono a Vicenza.

L’auto, con a bordo quattro giovani italiani, nel tentativo di scampare al controllo degli agenti ha percorso quasi cinque chilometri, prima di giungere al casello autostradale. Cercando di varcarlo, si è schiantata contro un furgone che, in quel momento, era intento a pagare il pedaggio. A seguito dell’impatto, gli occupanti della vettura si sono dati alla fuga dopo essere fuoriusciti dall’abitacolo tramite l’unica portiera ancora funzionante.

Tutto vano, però. Le volanti e la Squadra Mobile, infatti, li hanno intercettati poco dopo, mentre cercavano di nascondersi in un edificio abbandonato. Per tutti e quattro i giovani, di età compresa tra i 17 e i 24 anni tutti e residenti a Padova, è scattato l’arresto. I reati contestati sono la resistenza, l’interruzione di pubblico servizio, il danneggiamento ed il possesso di arnesi atti allo scasso. Al termine delle procedure di rito, i quattro sono stati allontanati dal Vicentino a seguito del provvedimento del foglio di via obbligatorio disposto dal Questore.

