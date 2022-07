Controlli straordinari contro il degrado urbano, espulse 13 persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due giorni di controlli serrati quelli messi in atto dalla polizia di Vicenza su ordine del Questore Paolo Sartori. Martedì 19 e mercoledì 20 luglio, 30 agenti, hanno perlustrato il territorio per combattere il degrado urbano. In particolare sono state controllate le zone dei giardini pubblici di via Bachelet, Campo Marzio, il quadrilatero, via Tornieri, zona San Poi X°, viale SS. Felice e Fortunato e le aree del centro storico.

Un controllo più minuzioso è stato effettuato all’interno di un capannone in stato di abbandono che si trova in via Genova, più volte segnalato dalla cittadinanza quale luogo di ritrovo di soggetti sbandati e quale deposito di merce provento di furto. Pur non trovando nessun individuo sono state rilevate evidenti tracce di presenze non autorizzate da parte di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo per bivaccare o per compiere attività illecite. Il proprietario verrà ora richiamato dal Questore circa l’obbligo di predisporre sistemi di difesa per evitare l’ingresso di intrusi.

Durante le attività sono state identificate 98 persone, di cui 39 stranieri e 31 soggetti con precedenti penali e/o di polizia, sono stati controllati 30 veicoli e 3 esercizi pubblici. Al termine dei controlli il Questore ha firmato 8 fogli di via obbligatori, con obbligo di rientro nei rispettivi comuni di residenza, a carico di persone gravate da precedenti penali e senza alcun titolo per permanere nel territorio del comune di Vicenza.

Emessi anche 5 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri con a proprio carico precedenti penali e/o di polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni.

“Il controllo sistematico di determinate zone della città è di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini, così come è altrettanto importante tenere monitorate le aree ove solitamente trovano rifugio soggetti dediti a compiere reati, ovvero presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. Le operazioni di Polizia effettuate nella serata e nella nottata dei giorni scorsi fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.