Coppa Italia Serie C: Il Vicenza ospita l’Arzignano in un clima di forte contestazione

Quella in programma questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20, è una partita che vale molto più del passaggio al prossimo turno di Coppa Italia di Serie C. Il L.R. Vicenza è chiamato a buttare acqua sul fuoco per spegnere la divampante contestazione accesa dai propri tifosi. La sconfitta di domenica, per mano della Pro Vercelli, ha dato il la ad una serie di malumori iniziati proprio sugli spalti, sembra addirittura che alcuni tifosi abbiano urlato parole poche decenti nei confronti della proprietà tanto da far intervenire gli uomini della sicurezza. A fine gara, poi, c’è stato un acceso faccia a faccia tra il Direttore Sportivo Federico Balzaretti, il Direttore Generale Paolo Bedin e una rappresentanza della tifoseria. Sembra che i tentativi di placare gli animi non siano andati a buon fine, tanto che nella serata di ieri, 1 novembre, è stato esposto allo stadio Menti uno striscione che invita Balzaretti e Baldini a lasciare Vicenza.

Una situazione che si aggrava di settimana in settimana e, visto che il campionato ha già superato il primo quarto di gare disputate, non c’è più tempo per sperimentare nuove soluzioni tattiche o aspettare giocatori fuori condizione, bisogna dare una identità chiara alla squadra e sopratutto schemi di gioco in grado di fronteggiare qualsiasi avversario visto che, sulla carta, il Lane è la compagine da battere. Le quattro sconfitte subite finora sono tante ma non compromettono di certo l’obiettivo finale che rimane la vittoria del campionato. Insomma con Baldini o senza Baldini c’è ancora tutto il tempo per raddrizzare una nave che sta andando fuori rotta, la vetta della classifica è a soli 5 punti e tutto può ancora succedere, con tre vittorie di fila i biancorossi potrebbero conquistare la vetta e ritrovare una serenità che finora ha pesato tanto.

Tornando alla partita di Coppa Italia in programma stasera, l’Arzignano arriva al Menti con una situazione completamente diversa rispetto al Vicenza. Il percorso in campionato dei gialloazzurri è finora superiore ad ogni più rosea aspettativa, ma ampiamente meritata. Stessi punti del Vicenza frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte e un gioco che coniuga un mix tra spregiudicatezza, organizzazione e tanta umiltà. A dirigere la partita sarà l’arbitro Adolfo Baratta della sezione di Rossano alla sua prima gara con entrambe le formazioni. Tra i biancorossi saranno assenti per infortunio Cappelletti e Stoppa oltre allo squalificato Bellich mentre per gli ospiti mancherà il solo Nannini. In palio il passaggio agli ottavi di finale in programma mercoledì 16 novembre.