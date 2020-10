Coppa Italia, Udinese-LR Vicenza: il remake dell’amichevole estiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È tempo di Coppa Italia per il Vicenza: questa sera infatti, alle ore 18, andrà in scena il terzo turno della competizione. L’avversario dei biancorossi sarà l’Udinese, squadra che da anni milita in Serie A e che più volte ha cercato buoni piazzamenti a livello europeo.

Il Lane viene da una pesante sconfitta, rimediata sabato contro la Spal. Dopo 90 minuti giocati ad altissima intensità, è arrivata la beffa negli ultimi secondi del recupero: rigore per i ferraresi e 3-2 finale. Per poco non arrivava un pareggio preziosissimo, ma non c’è tempo per i rimpianti: bisogna subito alzare la testa e cercare di fare il colpaccio alla Dacia Arena di Udine. Non sarà facile, ma i ragazzi di Di Carlo sono pronti e non hanno paura di affrontare le squadre più blasonate.

L’ultimo scontro diretto contro i friulani risale al 29 agosto scorso, data della seconda amichevole del precampionato: tanta combattività e alla fine vinsero i bianconeri per 3-2 grazie ad un goal nel finale. Non bastarono i gol di Meggiorini e Guerra, ma fu comunque un buon test per confrontarsi con una squadra di serie più alta. Questa sera arriva l’occasione buona per prendersi la rivincita e dimostrare di meritare spazio nel calcio che conta.

Ultimo ma non ultimo, l’augurio di pronta guarigione a Mario Ierardi, che sta affrontando un’ernia discale. Sperando di rivederlo presto in campo, oggi tocca ai suoi compagni. Un altro motivo per far bella figura.