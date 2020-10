Coronavirus, domani pasticceri e ristoratori di Confartigianato incontrano il prefetto

Incontro in Prefettura domani per i rappresentanti dei pasticceri e dei ristoratori di Confartigianato Imprese Vicenza, per far presente al rappresentante territoriale del Governo le difficoltà e le preoccupazioni di queste categorie dopo il Dpcm entrato in vigore lunedì scorso.

Ad incontrare il prefetto Pietro Signoriello ci saranno il vice presidente, Gianluca Cavion, con i presidenti della categoria dei pasticceri, Oliviero Olivieri, e dei ristoratori, Christian Malinverni.

A fronte delle forti criticità che questi due ambiti economici si trovano ad affrontare a seguito del nuovo Dpcm, Confartigianato vuole infatti far presente al prefetto le ragioni della preoccupazione per il futuro, e soprattutto cercare di capire le logiche con cui vengono ‘chiuse’ alcune attività invece di altre.

“Se il problema è il non rispetto delle regole e modalità di consumo di cibi e bevande, si vadano a colpire i comportamenti scorretti che mettono a rischio la salute di tutti e non le attività che rispettano le regole”: questo il messaggio che i rappresentanti di pasticceri e ristoratori, e di Confartigianato tutta, sottoporranno al Prefetto “in un clima di dialogo e collaborazione”, con la richiesta di portare la voce degli artigiani al Governo.