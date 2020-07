Casa da tempo disabitata va in fiamme nella notte. Forse un corto circuito la causa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una ormai data casa di campagna, lasciata in stato di abbandono da tempo, è stata teatro nella tarda serata di ieri di un principio di incendio domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Vicenza. Gli operatori sono giunti sul posto a bordo di tre mezzi di soccorso, in via Piave a Costabissara, area rurale tra la frazione di Motta e il capoluogo del comune dell’hinterland di Vicenza.

La tempestività delle operazioni portate a termine ha permesso di salvaguardare il vecchio edificio disabitato e la sua struttura complessiva, dopo che il porticato in legno e del materiale ammassato in deposito, non meglio precisato, è stato incenerito dal rogo.

All’allarme è scattato giovedì sera intorno alle 23, quando qualcuno ha avvertito il numero di soccorso vedendo nell’oscurità una sorta di grande tizzone ardente tra i campi della zona. I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un mezzo di supporto e sette operatori hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, che avevano intaccato lo spazio di disimpegno esterno e una stanza al piano superiore della casa. L’incendio già alimentato dalla componenti in legno e in particolare dalle vecchie travi è stato in breve tempo circoscritto, evitando così il coinvolgimento dell’intera abitazione di fatto vuota.

Riguardo all’origine della combustione sembrerebbero da escludere cause dolose o l’opera di qualche “vandalo”, vista la presenza di circuiti elettrici oramai usurati dal tempo. Il malfunzionamento del quadro elettrico dei contatori potrebbe aver innescato il problema e un’emergenza che ha tenuto impegnati i sette vigili del fuoco inviati sul posto fino a tarda notte.