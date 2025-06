Incendio a mezzogiorno in una fabbrica di stampi: fiamme domate, nessun ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un principio d’incendio si è verificato domenica, a partire dalle 12, nello stabilimento della Mondialstampi Snc in via dell’Artigianato nella zona industriale del Comune di Schiavon. Le fiamme, originate da una macchina perforatrice di profondità, parrebbe a causa di un malfunzionamento meccanico, hanno richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento bassanese, supportata dai colleghi di Schio giunti sul posto nel cuore della calda giornata di ieri.

Le squadre di pompieri provenienti dai “due poli” provinciali, con anche un’autoscala della sede centrale di Vicenza e da un’autobotte dei volontari di Thiene, sono intervenute con rapidità per scongiurare un’estensione fuori controllo del rogo.

L’azione congiunta di 6 mezzi e 14 operatori ha permesso di circoscrivere e spegnere l’incendio in poco tempo, evitando che le fiamme si propagassero all’intero capannone industriale. Nonostante la tempestiva gestione dell’emergenza da parte degli operatori d’emergenza del 115, inevitabili i danni da fumo e all’impianto elettrico del capannone. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’imprevisto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nove per gli accertamenti del caso, attingendo alle informazioni e ai pareri espressi dai tecnici dei vigili del fuoco che si sono occupati dell’emergenza sul piano operativo. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 14, dopo un paio d’ore di lavoro, prima di far rientro alle rispettive basi. Solo venerdì scorso, i pompieri vicentini sono stati impegnati in un analogo intervento non lontano, a Pozzoleone.

