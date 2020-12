Furgone fuori strada: ferito il passeggero, incastrato nell’abitacolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un furgone è uscito di strada, finendo in un fossato poco prima delle 14, a Motta di Costabissara: il passeggero è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato ricoverato all’ospedale di Vicenza con un codice di media gravità.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovereto (una laterale che parte dalla rotonda del Botteghino): ancora da stabilire le cause dell’uscita di strada, se una distrazione o un altro motivo.

Dopo aver messo in sicurezza il Fiat Ducato, hanno estratto – in collaborazione con il personale sanitario – l’uomo, che è stato quindi stabilizzato dal personale del Suem 118 e poi trasferito in ospedale in ambulanza in codice giallo, mentre invece il guidatore non ha riportato ferite. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.