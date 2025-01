35enne muore lungo la provinciale mentre porta a passeggio il cane: probabile malore

Un 35enne è stato trovato privo di vita questa mattina all’alba lungo la Strada Provinciale 349 a Costabissara, in via Battisti, poco lontano dal distributore Loro.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito, che hanno allertato la polizia locale per un cane libero in strada. Giunta prontamente sul posto, una pattuglia con due agenti ha trovato l’uomo riverso sul ciglio stradale. Il cane era nei paraggi, ferito a una zampa dopo lo scontro con un veicolo.

Sul posto è stata fatta convergere un’ambulanza del Suem 118 e i carabinieri della tenenza di Dueville: per il 35enne Nicola Dal Maso – originario di Villaverla e residente da circa un anno nella vicina via Montello a Motta di Costabissara – non c’era purtroppo nulla da fare e il medico ha potuto solo constatarne la morte. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato colpito da malore fatale mentre portava a passeggio il cane, abitudine che aveva ogni giorno la mattina presto e la sera.

Sul corpo, infatti, non sarebbero state trovate tracce di ferite e quindi sarebbe stata scartata l’ipotesi dell’impatto con un veicolo. Le indagini dei carabinieri rimangono comunque avvolte nel riserbo e non è escluso il magistrato di turno disponga l’autopsia sul corpo dello sfortunato 35enne. Nicola Dal Maso lascia un bambino di soli sei anni. I sindaci di Costabissara Giovanni Maria Forte e Villaverla Enrico De Peron si sono stretti attorno ai famigliari esprimendo il loro cordoglio.