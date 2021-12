Covid-vaccino, Ulss 8: da oggi il via alla terza dose anche per 16-17 anni e fragili 12-15

Si allarga ancora la campagna per la somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid: in linea con le direttive nazionali e regionali, dalla giornata di oggi anche l’Ulss 8 Berica ha esteso la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino a tutti gli adolescenti di 16 e 17 anni e, limitatamente ai soggetti considerati “fragili” per patologia, per la fascia di età 12-15 anni.

In entrambi i casi il vaccino utilizzato sarà esclusivamente Pfizer\Biontech, con un intervallo di tempo minimo di 5 mesi dalla precedente somministrazione (nell’attesa che entri in vigore la possibilità, già annunciata, di ridurre a 4 mesi l’intervallo di tempo).

Complessivamente, nel territorio dell’Ulss 8 Berica ad oggi sono circa 7.230 (su un totale di 11.400) gli adolescenti di 16 e 17 anni per i quali sono già trascorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario ed è quindi possibile prenotare il richiamo, mentre gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni classificati come “fragili” sono circa 1.500.

L’Ulss 8 ricorda che per la prenotazione è possibile accedere al suo portale al link: vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8. Inserendo il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile nella sede prescelta, anche alla luce dell’intervallo minimo di tempo trascorso dalla precedente somministrazioni. Inoltre gli utenti abilitati alla prenotazione in quanto considerati “fragili”, esenti per patologia, saranno automaticamente riconosciuti dal sistema.

L’Azienda invita i cittadini a consultare il proprio sito internet aulss8.veneto.it per eventuali aggiornamenti sugli orari di apertura dei Centri di Vaccinazione di Popolazione (Cvp). L’Ulss 8 Berica ricorda inoltre che, sulla base di una circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre, è stata prorogata fino al 31 gennaio la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid per gli aventi diritto, pertanto non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.