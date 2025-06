Arrestato l’operatore che con la ruspa travolse e uccise a Pinarella di Cervia Elisa Spadavecchia

È stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo l’operatore che lo scorso 24 maggio era alla guida della ruspa che, in retromarcia, ha travolto in spiaggia a Pinarella di Cervia l’insegnante 66enne in pensione vicentina Elisa Spadavecchia, già apprezzata “prof” al liceo Quadri e residente con marito, ufficiale dei carabinieri in congedo, a Creazzo.

Lerry Gnoli, 54 anni,è stato arrestato sabato 28 giugno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. Oltre che per omicidio colposo, è indagato anche per violazioni in materia di lavoro. La misura cautelare del carcere è stata richiesta e ottenuta dalla procura per garantire la sicurezza e impedire possibili reiterazioni del reato.

Intorno alle 10,30 di mattina la donna stava passeggiando in spiaggia mentre la ruspa stava effettuando dei lavori di preparazione dell’arenile per la stagione estiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla guardia costiera di Cervia, l’uomo era sotto l’effetto di droga al momento dell’incidente.

