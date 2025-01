Bici elettrica si schianta tra muro e guard-rail: la giovane in sella rimane incastrata: è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un tranquillo giro in bicicletta ormai in via di conclusione, approfittando del sole di una domenica d’inverno, si tramuta in un fatto di cronaca, lasciando una vita in sospeso. Dal pomeriggio di ieri una ragazza vicentina è ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza – è assistita in rianimazione -, dopo l’incidente avvenuto tra via Fusine e via Sant’Anna, nelle vicinanze del Castello Scola Camerini

La giovane, per cause da accertare, improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo a impulso elettrico andando a sbattere su un guard-rail e ribaltandosi tra lo stesso e il muro di un’abitazione: stava ridiscendendo a valle dalla zona collinare, in un tratto di curva secca a destra. L’allarme è scattato poco prima delle 18.

In quello spazio di 30/40 centimetri rimasta intrappolata, incastrata tra il manufatto in lamiera e il muro di comento, fino al giungere dei soccorsi del 118 chiamati da alcuni automobilisti in transito per il centro di Creazzo e che hanno assistito alla scena. Sullo scenario dell’incidente, già con l’oscurità, si sono dati subito appuntamento i soccorritori professionisti del Suem 118, i vigili del fuoco del capoluogo e una pattuglia di Carabinieri, cooperando per assistere la giovane. Pare non portasse con sé alcun documento di riconoscimento e si presume risiedere nelle vicinanze.

Non è dato a a sapere, almeno finora, se la ciclista rimasta ferita gravemente fosse o meno cosciente all’arrivo dell’ambulanza che l’ha poi trasportata in codice rosso al San Bortolo. Le sue condizioni sono serie e la prognosi riservata, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute nel corso della giornata odierna.