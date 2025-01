Focolaio nel cantiere del supermercato Unicomm in costruzione: ogni ipotesi è aperta

Un incendio di dimensioni contenute, ma che poteva estendersi se non ci fosse stato il pronto intervento dei vigili del fuoco, si è sviluppato a metà pomeriggio di domenica a Thiene nell’area di cantiere di costruzione di un nuovo supermercato, in via Valcismon. Il problema è stato risolto in tempi brevi dai pompieri del distaccamento di Schio, limitando i danni a uno strato di pavimentazione senza intaccare l’edificio commerciale in costruzione dall’estate scorsa.

La richiesta di intervento è avvenuta circa alle 16 di ieri, con mezzi e personale del 115 a dirigersi a sud del quartiere della Conca nella superficie da oltre 2.500 metri quadri dove sorgerà un nuovo punto vendita Famila, del Gruppo Unicomm.

Nessuna persona è stata trovata sul posto all’arrivo degli operatori (non ci sono feriti) che hanno subito individuato l’area circoscritta interessata dal focolaio, spento in pochi minuti. Poi è seguita la fase di bonifica e dei rilievi utili per comprendere le cause del problema, che si è concretizzato in una giornata festiva senza quindi dipendenti al lavoro, con sospetti che possa sussistere un’origine dolosa. Meno probabile appare l’opzione dello scoppio di petardi lanciati all’interno del cantiere, ma fino al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti non si può che mantenere in sospeso la definizione delle cause.

Impegnati in tal senso anche i Carabinieri di Thiene, intervenuti per un sopralluogo, dopo che la proprietà dell’area è stata prontamente informata. Da ricordare che l’area privata e destinata – da oltre vent’anni carte alla mano – ad ospitare un nuovo supermercato è stata oggetto di contestazioni recenti, all’apertura del cantiere di lavori che stamattina sono ripresi regolarmente.