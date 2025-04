Divampa l’incendio nel condominio, 6 persone intossicate. Tra loro anche due bimbi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dodici famiglie evacuate e 6 persone ricoverate in pronto soccorso del San Bortolo con i sintomi di intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell’intervento congiunto di vigili del fuoco e squadre sanitarie di emergenza del Suem 119 concluso nella prima serata di martedì ad Altavilla Vicentina, in una palazzina che ospita una dozzina di nuclei familiari.

La segnalazione con richiesta di soccorsi urgenti è avvenuta intorno alle 18.40 di ieri, per un incendio si è sviluppato in un appartamento di un condominio di tre piani situato in via Rimini ad Altavilla Vicentina, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di tutti i gli inquilini presenti negli appartamenti.

Le fiamme, originate da una lavatrice nel bagno di un appartamento, hanno causato una densa nube di fumo che si è propagata rapidamente. La proprietaria dell’abitazione e altre cinque persone, tra cui due bambini, hanno riportato sintomi da intossicazione da fumo e sono stati presi in carico dalle ambulanze del Suem, decidendo per il loro trasferimento al pronto soccorso per accertamenti.

I pompieri di Vicenza, intervenuti con un’autopompa e un’autoscala, hanno agito in tempi rapidi per domare il rogo. Mentre le squadre del 115 si occupavano dello spegnimento delle fiamme all’interno dell’appartamento, altri condomini, rimasti bloccati ai piani superiori a causa del fumo, si sono rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi. Le persone bloccate sono state poi raggiunte ed evacuate in sicurezza dai vigili del fuoco, utilizzando cappucci ad aria collegati ai loro autorespiratori.

L’incendio ha completamente distrutto il bagno dell’appartamento e provocato anche significativi danni da fumo all’intero immobile e al vano scale condominiale. Dopo circa due ore dall’allarme, una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza, gli evacuati hanno potuto fare rientro nei rispettivi alloggi. L’appartamento da cui si è propagato l’incendio è stato dichiarato inagibile fino al completamento dei lavori di ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo le ore 21.

