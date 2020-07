Il trattore si ribalta più volte in un campo in collina: 57enne ricoverato in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Brutto infortunio durante il lavoro nei campi in tarda mattinata a Creazzo: un uomo di 57 anni del posto è rimasto gravemente ferito nel ribaltamento del trattore con cui stava operando e che lo ha schiacciato.

Il grave incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 in un’area agricola nei pressi di via Monte Verena a Creazzo: l’uomo era alla guida del mezzo agricolo quando, per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, il mezzo si è rovesciato più volte, finendo nel declivio sottostante in una siepe piena di rovi e schiacciando il 57enne. I pompieri, arrivati per primi, hanno prestato il primo soccorso all’uomo: hanno agganciato con un cavo d’ acciaio il mezzo e grazie a un paranco azionato a mano, fissato all’autopompa, sono riusciti a sollevare il trattore quel tanto da poterlo sfilare da sotto.

Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.