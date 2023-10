Riccardo Menegon, da Creazzo a Manchester (e ritorno) progettando i suoni per il grande cinema

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra le professioni della modernità ne emerge una che magari in pochi conoscono, quella del sound designer, che mette insieme abilità tecniche, artistiche e creatività. Tra i vicentini che hanno abbracciato questo settore c’è Riccardo Menegon, un “generatore di suoni” di Creazzo, di 32 anni, che da cultore dell’acustica e della musica è divenuto uno dei massimi esperti di “sintetizzatori” e dintorni.

Un musicista dei tempi moderni, agli albori, poi riadattatosi ad un lavoro in azienda che ha deciso di dare una svolta alla sua vita, raccontando di sé nella spola tra Italia e Gran Bretagna dopo aver abbracciato definitivamente il sound design (ossia la progettazione dei suoni per il cinema e non solo), divenendo di fatto un compositore elettronico, un “mestiere” divenuto per così dire la sua personale colonna sonora quotidiana, una sorta di “second life”.

Manchester, dove ha vissuto per otto anni, e ovviamente Creazzo sono le tappe della vita di Riccardo, un giovane vicentino col piglio di chi vuole realizzarsi seguendo una passione e che la vita gli ha posto di fronte un ostacolo davvero tosto. Un cancro che aveva attaccato il fegato, curato in Inghilterra. Malattia e terapie superate con successo, dopo circa un anno di calvario, poi la ripartenza lavorando come lavapiatti per mantenersi e per continuare a studiare e seguire le proprie aspirazioni. E i risultati hanno iniziato ad arrivare, tanto da essere diventato il “tecnico del suono” per grandi serie televisive (“Il commissario Ricciardi” su Rai1) e il grande cinema (il recente “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani e “800 Giorni” di Dennis Dellai).

Persona spigliata e di spirito, ormai da un paio d’anni “zio Riki” ha fatto rientro in Veneto in famiglia, sviluppando le conoscenze acquisite e le importanti esperienze maturate nella produzione artistica in campo audiomusic, aprendo una sua attività in proprio. Per conoscere ancora più dettagli e curiosità su Riccardo Menegon e la sua intraprendente professione, basta ascoltare per intero il podcast con il format “Parlami di Te” di cui il 32enne è stato ospite ai primi di ottobre a Radio Ecovicentino.