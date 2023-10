Giallo a pochi giorni dal via: annullata la Salita del Costo “per cause di forza maggiore”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’attesa Salita del Costo è stata annullata. A renderlo pubblico mediante un breve comunicato, l’organizzazione stessa che però non ha fornito i dettagli di una notizia che lascia l’amaro in bocca alle centinaia di appassionati che erano pronti sin dal prossimo venerdì ad accamparsi lungo i tornanti del Costo per gustare lo spettacolo nell’inedita versione autunnale.

Una doccia fredda che viene motivata con non meglio precisate “cause di forza maggiore” e con un previsto peggioramento meteorologico: circostanza, quest’ultima, che suscita qualche legittima perplessità stante edizioni corse non solo sotto la pioggia battente, ma addirittura con ghiaccio e nevischio. Non resterà quindi che attendere le prossime ore per capire cosa nel concreto possa aver mandato gambe all’aria una kermesse attesa quanto complessa a livello organizzativo, con piloti e commissari ormai in arrivo nell’alto vicentino da ogni parte d’Italia.

IL COMUNICATO

È notizia di recente conferma la decisione di annullare la 31^ edizione della Salita del Costo e dell’abbinata gara dedicata alle auto storiche entrambe con la massima titolazione tricolore.

Cause di forza maggiore e l’annunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche, hanno indotto il Rally Club Team a prendere la sofferta decisione di non effettuare la cronoscalata che si doveva disputare da venerdì 20 a domenica 22 prossimi a Cogollo del Cengio, coinvolgendo anche i comuni di Roana e Caltrano.

L’organizzatore, esprimendo il rammarico per quanto svolto fino ad ora per il buon esito della manifestazione, ringrazia l’ACI, le Commissioni Velocità Salita e Autostoriche, le amministrazioni comunali di Cogollo del Cengio, Roana e Caltrano e quanti avevano dato il proprio apporto con entusiasmo e fattiva collaborazione.