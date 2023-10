Violento schianto fra quattro mezzi: gravissimo un motociclista, trasportato in ospedale in elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terribile incidente stradale poco prima delle 13 di oggi (lunedì 16 ottobre) a Rossano Veneto: un centauro è rimasto gravemente ferito in uno schianto che ha coinvolto ben quattro mezzi: una moto, uno scooter e due auto. L’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso.

Lo scontro è avvenuto in via San Lorenzo, lungo la Strada Provinciale 57 Ezzelina che da Rossano porta verso San Giuseppe di Cassola. Una sola persona è rimasta ferita: un operaio metalmeccanico di 24 anni di Cittadella che alla guida della sua Kawasaki 600 stava viaggiando in direzione di Bassano. Durante in sorpasso ha “toccato” due auto (una Bmw che viaggiava nella sua stessa direzione e una Fiat Punto che invece era in transito verso Rossano). L’impatto gli ha fatto fare un volo di alcuni metri e ha coinvolto anche un uomo a bordo di uno scooter, rimasto illeso come pure i due guidatori delle auto.

Il giovane ha riportato gravissimi traumi, tanto che i sanitari son stati costretti a intubarlo sul posto ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza in elicottero. Ha riportato diverse fratture, un trauma cranico e un forte trauma toracico. Una delle prime persone intervenute sul posto e ad aver prestato soccorso al 24enne è stato un ispettore dei vigili del fuoco in transito.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bassano del Grappa: la squadra hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, mentre il motociclista ferito in maniera grave è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e quindi elitrasportato al San Bortolo. Illesi i due automobilisti e lo scooterista, che sono stati assistiti direttamente sul posto dai sanitari.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:30. Pesanti le ripercussioni sul traffico.