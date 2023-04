Crollo della scala al centro islamico: sequestro parziale della struttura. Indaga la Procura

E’ stato posto parzialmente sotto sequestro il centro islamico Etawba di via Ferriera a Vicenza, dopo il crollo di una scala che ieri mattina ha provocato sei feriti, tre dei quali hanno riportato traumi più gravi.

Al momento del fatto erano un migliaio i fedeli presenti, che stavano defluendo alla fine della celebrazione per la fine del Ramadan.

Il pubblico ministero Cristina Carunchio, titolare dell’indagine della Procura a carico di ignoti, ha incaricato i poliziotti della Didos di apporre i sigilli, in particolare, alla scala di ingresso in ferro che porta al luogo di preghiera e a quella identica, che si trova sul lato opposto.

Le due scale danno accesso a un grande soppalco, generalmente usato per la preghiera di donne e bambini ma che ieri mattina era stato aperto anche agli uomini dato il forte afflusso di persone per l’importante cerimonia religiosa.

La Digos ha fatto intervenire sul posto anche i tecnici comunali, competenti per quanto riguarda gli edifici privati. Sotto la lente d’ingrandimento il numero massimo di persone che potevano entrare nella struttura e la richiesta di sanatoria presentata dall’associazione lo scorso ann.