Inaugurato l’infopoint per rilanciare il turismo della valle: ‘Meno conosciuti, ma con un patrimonio invidiabile’

La Valle dell’Astico stavolta ci crede davvero. Start ufficiale stamattina per il nuovo punto di informazioni ed accoglienza turistica che vuole essere fulcro e riferimento dove il turista può trovare notizie e supporto sui territori di Arsiero, Posina, Tonezza del Cimone, Velo D’Astico, Cogollo del Cengio, Laghi, Valdastico, Lastebasse e Pedemonte.

L’inaugurazione della nuova struttura ospitata in un’ala del palazzo municipale su spazi completamente ristrutturati, fortemente voluta dal Consorzio delle Pro Loco Alto Astico e Posina in collaborazione con O.G.D. Pedemontana Veneta e Colli, sarà aperta il Sabato e la Domenica, dalle ore 8 alle 12 salvo eventuali ulteriori aperture straordinarie, è avvenuta stamattina nella centrale Piazza Francesco Rossi di Arsiero dove al taglio del nastro non sono voluti mancare gli amministratori dei Comuni di riferimento, l’Assessore al turismo del Comune di Thiene Marina Maino come capofila O.g.d. ed il Presidente del locale Consorzio Gilles Cortiana.

Sul tavolo dei relatori, oltre a Cortiana, il Presidente dell’unione Montana Franco Bertagnoli, la Segretaria dell’Ogd Pedemontana Martina Polelli e, a far gli onori di casa, la sindaca Cristina Meneghini.

Un Infopoint pensato da lungo tempo e che si propone di essere un luogo in cui ottenere informazione sui comuni dell’area di promozione, nonché struttura a cui appoggiarsi per organizzare escursioni o anche semplicemente per farsi indicare anche dove mangiare. Infatti, in questa zona le specialità enogastronomiche non mancano: solo per fare qualche esempio, gli gnocchi artigianali e i prodotti agricoli di qualità. E ancora punti di ristoro che in queste aree sono discretamente diffusi, posti dove poter apprezzare i prodotti tipici del territorio dell’Alto Vicentino.

Territori magari meno famosi di altri, ma non per questo meno belli o ricchi di luoghi interessanti, e soprattutto tutti da scoprire (o ri-scoprire). Questi, infatti, sono custodi di innumerevoli attrazioni turistiche, che lasceranno il turista, sia locale che estero, incantato e meravigliato. Il territorio dell’Alto Vicentino offre innumerevoli sentieri e itinerari immersi nella natura: ottimi per gli amanti delle escursioni, oltre che per gli appassionati di ciclismo. Il territorio offre infatti sentieri adatti sia agli escursionisti esperti sia a chi vuole passare una piacevole giornata in compagnia di tutta la famiglia. L’InfoPoint di Arsiero si propone proprio di far conoscere questi spettacolari sentieri e itinerari anche sotto una nuova luce, offrendo una chiave di lettura del comprensorio completamente nuova e accattivante. Senza contare l’inestimabile patrimonio storico, non secondario a quello ambientale: dalle Gallerie del Monte Cengio, ai Torrioni di Pedescala sino al cimitero monumentale di Arsiero solo per citarne alcuni.

“Sono molto orgoglioso di questo primo passo verso la promozione del nostro territorio – ha affermato Cortiana – che con questa iniziativa mette da parte i campanilismi per fare squadra e proporre sinergie vincenti, mettendo in vetrina il meglio di ciò che può offrire. Prodotti, eventi, territorio ed ospitalità: la sinergia passerà anche attraverso l’apporto delle strutture ricettive e delle attività che insistono sul territorio. Pensiamo al turismo esterno, ma non manca la necessità di far conoscere le nostre bellezze anche ai nostri cittadini che spesso non ne hanno piena consapevolezza”.