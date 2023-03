Cumuli di spazzatura a fuoco nel centro di trattamento rifiuti. Danni anche ai macchinari

Intervento d’emergenza incendio impegnativo nella prima serata di lunedì per i vigili del fuoco del comando provinciale del 115 a Vicenza, intervenuti in via Monte Crocetta a Vicenza presso il centro di trattamento rifiuti. All’interno del quale, nell’area di capannone interna, da un cumulo di rifiuti non meglio specificati si stava sviluppando un rogo che rischiava di espandersi all’intera struttura se non circoscritto tempestivamente.

La segnalazione era scattata alle 19.30 , muovendo verso l’impianto di deposito il personale antincendio disponibile di turno nella centrale operativa, accorso con i mezzi di autopompa, autobotte, autoscala e 9 operatori.

Dopo aver verificato nell’immediato l’assenza di persone in difficoltà o intossicate dal fumo sprigionato all’interno, i pompieri vicentini hanno spento le fiamme che avevano coinvolto, oltre che i materiali inerti, anche un nastro trasportatore e i lucernari del deposito. In corso la stima dei danni, per svariate migliaia di euro.

Riguardo alle cause che hanno determinato l’incendio – definitivamente spento entro le 22 di ieri sera, poi la bonifica – ci si rimette ai rilievi sul posto della stessa squadra del 115 intervenuta ieri sera in via Monte Crocetta. Probabile la natura accidentale, ma saranno da verificare eventuali anomalie a macchinari e circuiti elettrici.