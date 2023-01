Dakar 2023, Franco Picco e la sua Fantic al traguardo a 67 anni e con una frattura al dito

Il classe ’55 vicentino doc Franco Picco, con classe da vendere quando salta in sella di una moto, è rientrato dalla Dakar da appena due giorni prepara ad affrontare un intervento chirurgico alla mano destra fratturata alla base del dito pollice. Un incidente di percorso che non gli ha impedito di tagliare – a 67 anni di età – il traguardo per la ventinovesima volta, nonostante i medici della gara consigliassero il ritiro.

L’operazione in ambito ortopedico è necessaria per ricomporre la frattura scomposta alla base del primo metacarpo rimediata durante la corsa motoristica estrema più famosa del pianeta tra i cultori del rally su due e quattro ruote. Quasi una “pazzia” aver portato a termine il raid in condizioni simili, tra dune di sabbia e strade di pietre a sollecitare proprio l’arto sulla manopola di accelerazione, impresa che solo un tenace all’ennesima potenza come Picco poteva portare a termine. Con numero di gara 67, come da carta d’identità.

E con l’aiuto offerto in corsa da altri compagni di avventura – e a volte di sventura viste le condizioni climatiche proibitive in certi giorni – come più volte lo stesso Picco ha evidenziato nel corso delle dirette sui social. Tra ritardi aerei e coincidenze perse, il viaggio di ritorno da Amman a Mailano Malpensa via Parigi ha riportato a casa solo ieri mattina il 67enne dopo la conclusione della corsa la cui classifica generale è stata vinta da Kevin Benavides, 35enne argentino, dopo un appassionante testa a testa sul filo dei secondi con il suo outsider Toby Price (36, Australia).



Lusinghiero l’8° posto tra i “veterani” conquistato dal pilota italiano e vicentino in sella alla sua Fantic XEF 450 di cilindrata, 72° nella classifica assoluta. Tra i connazionali giunti in Arabia dal Belpaese, quinta piazza per l’orgoglio veneto dell’enduro, dopo oltre 68 ore passate a bordo della moto curata dal Fantic Rally Team. Impressionante il seguito sui social che può vantare Franco Picco, considerato dagli appassionati del genere come la “Leggenda” della Dakar. Ricordando i due podi conquistati circa 35 anni fa, nelle edizioni del 1988 e 1989.