Dal CateRaduno di Vicenza il “grazie” a chi ogni giorno tiene in piedi la sanità pubblica

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Si è concluso ieri, domenica 21 giugno, a Vicenza in Campo Marzo il CateRaduno 2026, quattro giorni di dirette nazionali, concerti e tanti appuntamenti realizzati insieme al Lumen Festival.

Da giovedì scorso, 18 giugno a domenica, infatti, la città berica è stata per la prima volta il palcoscenico nazionale dell’appuntamento con cui da trent’anni la trasmissione Caterpillar – condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti – di Rai Radio2 conclude la propria stagione radiofonica incontrando la comunità delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Ospiti musicali Mille, Sì! Boom! Voilà!, Marlene Kuntz e Marco Castello. In programma c’erano anche stand-up comedy, incontri con Don Luigi Ciotti di Libera e numerose iniziative sul territorio.

Ogni anno il CaterRaduno intreccia infatti puntate e musica dal vivo con iniziative che animano il luogo che lo ospita, trasformando per alcuni giorni la città in uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione. Il momento più toccante, giovedì, è stato il “grazie” agli operatori del Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo e a tutti coloro che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. “Caterpillar che ci ricorda una cosa fondamentale: la gratitudine che dobbiamo avere verso chi si occupa della nostra salute!” hanno detto i conduttori. I “Ssn Lovers si sono quindi trovati presso le Serre di Parco Querini e da lì sono andati al Pronto Soccorso del San Bortolo con pizze e pizzette: “un gesto pubblico di riconoscenza e gratitudine, ma anche un modo simpatico per ricordare il valore della sanità pubblica e il capitale umano che lo alimenta quotidianamento: medici, infermieri, operatori”.

All’iniziativa, oltre a tanti comitati locali per la sanità pubblica, ha contribuito anche l’associazione Agendo (famiglie e persone con sindrome di down) che gestisce la caffetteria delle Serre di Parco Querini e che oltre ad aver ospitato la parte iniziale dell’evento, ha fornito le pizze, consegnate insieme a Cirri e Zambotti e tutti i Ssn Lovers. In un abbraccio che idealmente da Vicenza ha voluto allargarsi a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale d’Italia.

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