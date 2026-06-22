Pizza in Piazza torna a Vicenza: tre giorni tra gusto e talenti

Vicenza si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno Piazza dei Signori farà da cornice alla quarta edizione di “Pizza in Piazza“, il festival della pizza d’autore promosso dall’Associazione Eccellenza nella Pizza.

L’evento punta a valorizzare il mondo della pizza contemporanea e le eccellenze del territorio veneto, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino maestri pizzaioli e giovani professionisti del settore. Dieci postazioni operative proporranno specialità originali e interpretazioni innovative di uno dei simboli della cucina italiana più apprezzati nel mondo.

I visitatori potranno scegliere tra numerose proposte gastronomiche, accompagnate da vini selezionati, birre artigianali e altre produzioni di qualità. Saranno disponibili oltre 250 posti a sedere per consentire di vivere l’esperienza in pieno comfort.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il convegno nazionale in programma sabato 27 giugno alla Loggia del Capitanio, dedicato al tema “Radici e Confini: la pizza del territorio“. Al dibattito parteciperanno alcuni dei più noti professionisti del settore insieme a giornalisti ed esperti della critica gastronomica.

Non mancheranno le iniziative rivolte ai più piccoli. Il laboratorio gratuito “Piccoli grandi chef” permetterà ai bambini di cimentarsi nella preparazione della pizza sotto la guida di pizzaioli esperti, imparando a stendere l’impasto e scegliere gli ingredienti.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il premio “Best Pizza Chef Under 40“, destinato a valorizzare i giovani talenti del settore. In programma anche la semifinale del concorso nazionale dedicato alla migliore pizza con stoccafisso delle Lofoten, che porterà a Vicenza alcuni dei protagonisti più interessanti della scena pizzaiola italiana.

Accanto all’aspetto gastronomico, la manifestazione conferma la propria attenzione al sociale. Saranno presenti gli stand di associazioni impegnate nel volontariato e nella sensibilizzazione, mentre il ricavato delle iniziative solidali sosterrà gli Amici del Quinto Piano, realtà vicentina che offre supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

L’organizzazione ha inoltre confermato l’utilizzo di materiali biodegradabili per il servizio al pubblico, nel segno della sostenibilità ambientale. Con un programma che unisce qualità gastronomica, formazione, intrattenimento e solidarietà, Pizza in Piazza punta ancora una volta a richiamare migliaia di visitatori nel centro storico, consolidando il proprio ruolo tra gli eventi di punta dell’estate vicentina.

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