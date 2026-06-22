Lancia una sedia contro un’infermiera, arrestato al San Bortolo
Un nuovo, preoccupante episodio di violenza ha sconvolto le corsie dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza del personale sanitario. Nella giornata di sabato, 20 giugno, un cittadino di nazionalità pakistana 26enne, regolarmente residente sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali aggravate.
L’uomo, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ha improvvisamente dato in escandescenze all’interno della struttura ospedaliera. Trasferito in ospedale con un’ambulanza della Croce Verde per dolori addominali, in un momento di inspiegabile furia, ha afferrato una sedia e l’ha scagliata con violenza contro un’infermiera in servizio. La donna, colpita dal pesante oggetto, ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni dai colleghi sanitari che le hanno prestato i primi soccorsi.
Fortunatamente, la situazione non ha avuto conseguenze ben più gravi grazie alla prontezza dei riflessi di un sovrintendente di Polizia. Il poliziotto, in servizio presso il posto fisso della Questura situato proprio all’interno del nosocomio cittadino, è intervenuto tempestivamente non appena scattato l’allarme. Il bloccaggio immediato dell’aggressore ha evitato che la follia dell’uomo potesse tradursi in ulteriori e più pesanti violenze a danno del personale o dei numerosi utenti presenti in quel momento nella struttura.
Dopo le formalità di rito, l’aggressore è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, la quale ha successivamente disposto l’immediata liberazione dell’uomo.
“Questo episodio conferma ancora una volta l’importanza cruciale della presenza costante della Polizia di Stato sul territorio”, fanno sapere dalla Questura di Vicenza, sottolineando la massima attenzione rivolta alla tutela dei lavoratori della sanità che operano spesso in contesti ad elevata tensione emotiva. La Polizia ha infine rinnovato il proprio fermo impegno nel contrastare ogni forma di violenza nei confronti di chi svolge un servizio essenziale per la collettività.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.