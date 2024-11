Natale a Vicenza, iniziative al via il 29 novembre con un videomapping “palladiano” in piazza dei Signori

Vicenza si accenderà con le luci del Natale da venerdì 29 novembre. Piazza dei Signori sarà palcoscenico di uno spettacolo immersivo di luci e ombre con il videomapping “Faber Aura”. Le facciate della Basilica Palladiana, della Loggia del Capitaniato, del Palazzo del Monte di Pietà, della Torre Bissara, del Palazzo degli Uffici, si trasformeranno in una tela luminosa che intreccerà la narrazione delle radici artigiane della città – l’arte tessile, della ceramica, orafa e la lavorazione della pelle – con le architetture dei palazzi.

Questa la principale novità del Natale a Vicenza, che proseguirà fino al 6 gennaio con i tradizionali mercatini. Ai quali si aggingeranno poi iniziative musicali, teatrali, culturali e spettacoli itineranti che coinvolgeranno bambini e famiglie. Il programma è stato presentato dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, dall’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi e dal presidente del Consorzio Vicenzaè Giulio Valmarana Vallortigara.

“Il 29 novembre alle 17.30, il Natale a Vicenza si illuminerà in occasione della tradizionale cerimonia pomeridiana in piazza dei Signori animata dal coro composto dagli alunni delle scuole della città – ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Quest’anno abbiamo scelto di offrire ai cittadini e ai turisti uno spettacolo di video proiezioni di luce pensato e creato appositamente per Vicenza, per dare risalto alle peculiarità per cui è conosciuta in Italia e nel mondo”.

“Vicenza città del Palladio – ha sottolineato Zilio – vedrà proprio nell’architetto del Cinquecento che l’ha plasmata il protagonista-narratore della proiezione di 8 minuti che si ripeterà ogni ora e ogni mezz’ora, tutti i giorni dalle 17.15 in poi; vedremo le mani del Palladio disegnare la città di Vicenza e troveranno spazio le abilità degli artigiani del territorio. I principali palazzi di piazza dei Signori, dal tardo pomeriggio per tutta la serata saranno il palcoscenico di luci e ombre. Crediamo che questo sarà un elemento di novità che attrarrà tanti visitatori e turisti in città”.

“La città si accende nuovamente di emozioni e iniziative e le vie del centro tornano ad accogliere i mercatini di Natale, la pista del ghiaccio, il trenino e la festa della befana. Sarà un periodo denso di proposte e invitiamo tutti a venire in centro per trovare l’atmosfera natalizia e tante idee per le feste” – ha commentato l’assessora allo sviluppo economico Cristina Balbi.

Tutto il programma del Natale a Vicenza e nei quartieri sarà consultabile nel notiziario comunale di prossima uscita che si potrà trovare nelle sedi comunali del centro storico e nei centri civici dei quartieri, nelle edicole e in molti altri luoghi della città. Il calendario delle iniziative natalizie si potrà consultare anche dal cellulare collegandosi all’agenda eventi Viva del Comune di Vicenza.