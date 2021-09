Covid, contagi in crescita costante e ricoveri in calo. In Veneto sono 11.600 i positivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il bollettino della Regione Veneto oggi registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri 509) e segnala che non ci sono nuove vittime rispetto al giorno precedente (3). Il totale dei decessi, dunque, si attesta a 11.749, mentre quello degli infetti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 466.823. Il numero degli attualmente positivi è 11.661.

Se la curva dei contagi non accenna a flettere in Veneto, al contrario sono in calo i dati ospedalieri con 260 pazienti covid ricoverati nelle aree non critiche e 57 in terapia intensiva (rispettivamente -6 e -2 dal giorno prima). Rispetto a un mese fa, al 23 agosto, il numero complessivo degli infetti nella nostra regione è salito di 17.029 casi. Così come in 30 giorni è aumentato il numero dei decessi che è passato da 11.666 a 11.749 (+83).

Sul fronte dei vaccini, invece, ieri ne sono stati somministrati 16.149 (6.587 sono prime dosi, 9.026 seconde e 536 dosi addizionali) su un totale di 6.749.983 inoculazioni. La percentuale di popolazione che ha ricevuto il ciclo completo si attesta sul 76,4%. Il 79,6%, inoltre, è la percentuale di disabili che a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose, mentre è del 85,2% quella relativa alla categorie vulnerabili.

Per quanto riguarda il Vicentino sono 72 i nuovi contagi rispetto a ieri per un totale che sale a quota 76.138. Gli attualmente positivi sono 1.828 mentre i guariti totali 72.173. Negli ospedali della provincia ci sono 38 pazienti covid (-2 dal giorno precedente) di cui 32 in area non critica e 6 in terapia intensiva (14 a Santorso, 5 a Bassano, 18 a Vicenza e 1 ad Arzignano). L’azienda Ulss 7 Pedemontana ieri ha somministrato 771 dosi di vaccino, mentre l’Ulss 8 Berica oltre il triplo: 2.157.