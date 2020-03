Diocesi di Vicenza si affida alla Madonna di Monte Berico contro il virus

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Così come nel 1426 durante la peste, e come molte altre volte nella storia, la diocesi di Vicenza si affiderà all’intercessione della Madonna di Monte Berico per la fine della pandemia globale causata dal CoVid-19.

“Martedì 24 alle 20.30, nei primi vespri della solennità dell’Annunciazione, il Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol salirà al Santuario di Monte Berico per elevare, a nome di tutta la Chiesa che è in Vicenza, la preghiera di supplica alla Madre della Misericordia affinché intervenga in favore dell’umanità – spiega la dicoesi in una nota – aiutandoci a sconfiggere questa pandemia che ci affligge generando angoscia, sofferenze e lutti. La preghiera avverrà necessariamente a porte chiuse, ma sarà trasmessa da Radio Oreb (fm 90.20 www.radioreb.org) e da TeleChiara”.

“Preoccupato per l’aggravarsi della situazione sanitaria e sociale anche nei nostri territori, ma confortato dalle tante manifestazioni di fede, preghiera e carità fraterna che pure in questi tempi di limitazione della pratica religiosa fioriscono tra la gente come segno di speranza, il Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol invita tutti i fedeli a rinnovare con lui in forma pubblica e solenne l’Atto di affidamento della città e della diocesi di Vicenza alla Madonna di Monte Berico – prosegue la nota – fin dall’apparizione delle Vergine sul Monte Berico durante l’epidemia di peste del 1426, i vicentini sempre sono tornati a cercare protezione sotto il manto della Madonna, soprattutto nei momenti più tribolati della loro storia: epidemie, carestie, terremoti, guerre. Una devozione che ha varcato i confini della nostra città, coinvolgendo tutto il Veneto e arrivando, con i nostri emigranti, a far conoscere la Madonna di Monte Berico in tutta Italia e in molti Paesi lontani, dall’Europa alle Americhe”.

“Nel compiere questo importante atto di affidamento, la Diocesi si impegna, non appena sarà possibile, a realizzare una nuova opera caritativa a servizio delle persone che arrivano da fuori città per assistere ed essere vicini ai propri cari ammalati e hanno bisogno di un luogo in cui poter pernottare e prepararsi i pasti – conclude la diocesi – le autorità civili del nostro territorio esprimeranno la loro partecipazione a questo momento di preghiera attraverso un video messaggio. Il testo della preghiera sarà disponibile da lunedì sul sito della Diocesi di Vicenza assieme ad una immagine in alta risoluzione della Madonna di Monte Berico”.