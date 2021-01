Lunedì Brescia-LR Vicenza: la prima gara del 2021 per il Lane

Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, il Lanerossi Vicenza si prepara per il primo match del 2021: domani sera infatti, alle 21, andrà in scena una sfida molto impegnativa, in quel di Brescia.

Come noto, il Lane viene dalla sconfitta casalinga contro l’Entella: l’1-0 di mercoledì 27 deve far riflettere sulle lacune e sulle cause sfortunate che caratterizzano questa squadra. Di Carlo e i suoi si sono messi subito al lavoro per preparare la sfida di domani sera, ma le numerose assenze pesano: Beruatto è squalificato, mentre Bruscagin, Dalmonte, Ierardi, Longo, Meggiorini, Nalini Perina, Pontisso e Vandeputtre sono infortunati. Tanti indisponibili, in un periodo del genere, sono un problema non da poco.

Il Brescia ora occupa l’undicesima posizione della classifica, grazie a 21 punti conquistati in 16 gare. Nella serata di domani, i lombardi potranno sfruttare il fattore campo per accorciare sulle rivali e dare un po’ di continuità al proprio cammino. Il Lane è avvisato: sarà un match da dentro o fuori, le motivazioni sono importanti per entrambe le squadre.

“Siamo pronti a fare un grande partita, la squadra è pronta” ha commentato mister Di Carlo in conferenza stampa. Abbia inizio la sfida allora, una grande sfida.