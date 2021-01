L’indifferenza disegnata da Federica Elipanni all’asta per aiutare l’Oasi di Toni Conte in Burkina

“Quest’opera – spiega la pittrice – è nata per dare voce a tutti quei bambini che ogni giorno lottano per avere una vita serena“. Il quadro infatti rappresenta due bimbi che sono due facce della stessa medaglia: da una parte il volto di un bambino-lavoratore che in un paese africano è costretto a lavorare nell’estrazione di minerali rari, dall’altra un bambino europeo che ha in mano un cellulare, che quei minerali li contiene.

“Il ricavato dell’asta – spiega ancora Federica – andrà a supportare l’associazione thienese Oasi Villaggio Mama Mima, promossa Toni Conte e che punta a portare all’autonomia un piccolo villaggio nel cuore del Burkina Faso. L’associazione è già riuscita a portare lì l’acqua e l’energia elettrica. Sono state avviate le prime coltivazioni ed è stata costruita una scuola per i bambini. Ora dobbiamo ultimare la costruzione dei bagni e della cucina della scuola.