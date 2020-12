Domani sera Lr Vicenza-Reggina: di nuovo al Menti per i tre punti

Dopo la sofferta vittoria di sabato in casa contro l’Ascoli, è già tempo di ritornare in campo: domani infatti, alle ore 19, andrà in scena presso il “Menti” un altro match molto delicato. Sarà ospite la Reggina, attualmente terzultima forza del campionato.

Come detto, l’altro ieri il Vicenza l’ha spuntata contro un ottimo Ascoli: una partita molto equilibrata quella contro i marchigiani, vinta solo al 93′ grazie ad una perla di Padella (in copertina). Dopo la festa in spogliatoio, i biancorossi si sono messi al lavoro per preparare la sfida di domani, nonostante le tante assenze dovute agli infortuni.

La Reggina arriva nel capoluogo berico dopo tre sconfitte consecutive, tutte contro squadre venete: 3-0 a Chievo, 1-2 con il Venezia e 1-3 contro il Cittadella. Ora, contro il Vicenza, potranno rifarsi e interrompere questa striscia negativa. Nella serata di martedì i calabresi venderanno cara la pelle e daranno il massimo per tirarsi fuori dalla zona retrocessione; in parole povere, non sarà una passeggiata.

Proprio per questo motivo, il Lane dovrà spingere e cercare i 3 punti. Mister Mimmo di Carlo, come al solito, cerca di spingere i suoi giocatori verso la vittoria; a loro spetta dare il meglio per prevalere. Domani si vedrà.