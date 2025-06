Musica, auto d’epoca, degustazione di vini e calcio di beneficenza: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il weekend, negli studi di Radio Eco Vicentino, è sinonimo di “Festa Italiana“. E questo perché, ogni settimana, torna a riproporsi l’abituale appuntamento con l’omonima rubrica dedicata agli eventi del territorio. Continuano ad essere numerosi, infatti, gli appuntamenti che animano i fine settimana nel Vicentino. Si rende pertanto necessaria una “bussola” per orientarsi tra le numerose iniziative in cartellone. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno provveduto a fare il punto delle manifestazioni più interessanti in programma da oggi a domenica 8 giugno in provincia di Vicenza.

Velo d’Astico, da oggi a domenica 8 giugno, farà da sfondo a “Meda in festa“. In quel di Lonigo invece, domani 7 giugno, avrà luogo un grande evento musicale: il concerto dei Wit Matrix, una delle più apprezzate tribute band italiane dedicate al leggendario gruppo britannico dei Pink Floyd.



Sempre da Lonigo, domenica 8 giugno, prenderà il via la “90 miglia dei Berici“. La manifestazione, di cui sono protagoniste le auto d’epoca, giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione. A Thiene, domani 7 giugno, la compagnia teatrale “L’Archibugio” porterà in scena “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare, nella suggestiva cornice del Castello.

Domenica 8 giugno, in quel di Bassano del Grappa, l’evento “Arte open air” darà ai visitatori l’opportunità di immergersi nella bellezza con una giornata interamente dedicata alla creatività e all’espressione artistica. Salendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, da oggi a domenica 8 giugno, al Sasso di Asiago si terrà la tradizionale Festa di sant’Antonio.

A Gallio, domani 7 giugno, avrà luogo l’evento conclusivo della rassegna “La Primavera di Ghel“: l’ultimo incontro vedrà i bimbi assistere alla presentazione del libro “Esplorando il mare“, illustrato da Sonja Baretti. Treschè Conca di Roana invece, oggi 6 giugno, farà da sfondo alla prima edizione di “Gocce d’uva in alta quota“, un’occasione per degustare e conoscere vini di paesi e terreni diversi.

In quel di Valdagno, domani 7 giugno, spazio alla beneficenza con “Un goal per la salute mentale“, partita di calcio alla quale prenderanno parte personaggi del mondo della musica, della tv, dello spettacolo nonché ex giocatori e giocatrici di serie A. Schio, domenica 8 giugno, fungerà da luogo di partenza dell’escursione “A cavallo delle Valli“. Sempre a Schio infine, presso Malga Davanti, domani 7 giugno si terrà l’evento “Orienteering sul monte Novegno“. Un’esperienza formativa gratuita, pensata per i giovani ma aperta a tutti.

Gabriele Silvestri

