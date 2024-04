Addio alla maestra Viviana, per 20 anni tra i bambini. Era anche psicologa con studio a Vicenza

Giorni di Pasqua tristi a Dueville e Montecchio Precalcino per chi sta affrontando il lutto per la perdita di Viviana Bassan, di soli 47 anni, una mamma vicentina che ha concluso la l’ultima fase di vita terrena, costellata dalla sofferenza a causa di un grave male di natura oncologica. Lascia il marito Ivan Girardello e l’unico figlio Riccardo nel dolore, insieme ai genitori Gaetano e Luigina e gli altri affetti più cari, uniti nel ricordarla e accompagnarla oggi pomeriggio nel giorno del funerale.

Si terrà a Dueville a partire dalle 15, nelle chiesa arcipretale del centro cittadino, dedicata a Santa Maria. Proprio nella cittadina dove era cresciuta, per vent’anni, la maestra Viviana aveva accompagnato nei primi passi tanti bambini nel ruolo di insegnante, nella scuola dell’infanzia locale. Un’attività professionale quotidiana che lei, divenuta poi psicologa e psicoterapeuta stimata, non aveva messo da parte. Rinnovando il suo impegno verso le fasce d’età più fragili, mettendosi a disposizione con le consulenze nello studio di contra’ San Francesco a Vicenza.

A unirsi nella preghiera e nei messaggi di consolazione ai familiari anche la vicina comunità di Montecchio Precalcino, dove la 47enne si era trasferita con il marito e il figlio. La maestra e psicologa è mancata sabato, nel giorno di vigilia della Pasqua, attorniata da chi intorno a lei ha condiviso le gioie di un cammino d’amore e di crescita prima di doverne affrontare il difficile tratto conclusivo per una donna che da un paio d’anni lottava contro la patologia che l’aveva afflitta e debilitata. Commosso il ricordo di colleghi e colleghe, in particolare della scuola materna “De Amicis” di Dueville, e di tutto il plesso scolastico locale.

Su desiderio espresso della compianta maestra vicentina, eventuali offerte in sua memoria si chiede di devolverla allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto. Tra i giovani oggi persone adulte che da più piccoli sono stati seguiti dalla dottoressa Viviana Bassan, sia nelle vesti di insegnante ed educatrice, e bambini ed adolescenti seguiti come pazienti nel suo studio, sono in tanti oggi a rivolgerle un sentito ringraziamento, ricordandone la predisposizione naturale all’aiuto del prossimo, affinata con gli studi professionali, e la capacità di saper “prendere per mano” e guidare chi le veniva affidato.