Pasqua con sorpresa sui pedali: Mozzato 2° alle Fiandre dietro al fenomeno Van der Pole

Una stella d’argento splende da domenica nel firmamento degli assi vicentini del ciclismo, con i natali a pochi chilometri da dove è cresciuto l’indimenticato campione Davide Rebellin. Il riferimento va a Luca Mozzato, 26enne di Sarego, astro – appunto – nascente che nella vigilia di Pasqua ha riservato una sorpresa per tutti, forse per lui per primo, in una delle classiche internazionali di primavera.

Per lui un ragguardevole 2° posto al Giro delle Fiandre, dopo la volata vincente per un posto sul podio e soprattutto dopo aver passato indenne il caratteristico pavé pieno di insidie. Il tutto dopo aver completato i 270,8 km di gara alle spalle solamente del gigante dei pedali del ciclocross e in linea, il campione iridato Mathieu Van der Pole. Per il belga, è la tripla firma personale sulla corsa con arrivo in solitaria.

Per il giovane professionista vicentino della Arkéa-B&B Hotels si tratta del risultato più prestigioso della sua carriera internazionale ancora agli inizi, in una delle corse più dure del calendario europeo, la seconda “Monumentale” della stagione sportiva. La corsa sotto la pioggia, in diretta tv su Eurosport nel abato prima di Pasqua, è stata seguita da centinaia di migliaia di amanti dei pedali telespettatori in Italia e nel mondo.

Il vincitore ha staccato tutti i concorrenti permettendosi il lusso di fermarsi e alzare la bici al cielo plumbeo sulla linea del traguardo. Poi la volata finale, con il gruppetto di Mozzato a sopravanzare gli inseguitori del leader (tra loro l’altro azzurro Bettiol) e coronare la grande fatica con la piazza d’argento. Classe ’98, Luca Mozzato è nato all’ospedale di Arzignano ed è cresciuto a Sarego. E’ un corridore professionista dal 2020 e si sta proponendo ora tra i big internazionali dopo le vittorie nelle corse minori Binche-Chimay-Binche nel 2023 e la Bredene Koksijde Classic di recente. Ha partecipato finora a due Tour de France e al terzo tentativo alla Fiandre ha centrato il podio dopo un ritiro e un 25° posto nel 2022.