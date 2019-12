Ancora un arresto per spaccio: 1,2 chili fra hashish, marijuana e cocaina in una casa di Dueville

Ancora un arresto per spaccio di droga messo a segno dalle forze dell’ordine del Bassanese. Questa volta, l’obiettivo è stato centrato dai carabinieri di Marostica che, coordinati dal pm Alessandra Block, sono entrati in azione in un’abitazione di Dueville, dove hanno trovato oltre un chilo di droga.

I militari marosticensi hanno ricostruito passo dopo passo il ruolo di un presunto pusher e, una volta in possesso di un quadro probatorio ed indiziario sufficiente da convincere la procura ad emettere un decreto di perquisizione domiciliare e personale, si sono presentati presso l’abitazione di David Peretti, 27enne originario di Arzignano, ma residente a Dueville, al quale hanno notificato il motivo della loro presenza, nonché l’invito a collaborare e a farsi assistere da un difensore di fiducia.

All’interno di un mobile di casa, i militari hanno rinvenuto infatti 760 grammi di hashish, 518 di marijuana e 34 di cocaina, nonché circa 5mila euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio, tenuto conto che il 27enne è disoccupato da anni.

In casa il giovane – incensurato – aveva anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per la preparazione delle dosi destinate allo spaccio. Sull’origine di quanto rinvenuto, il 28enne non ha dato spiegazioni ai militari, mantenendo tuttavia un comportamento calmo e rispettoso.

Condotto in caserma, dopo gli accertamenti del caso e dopo aver sottoposto a sequestro quanto rinvenuto, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.