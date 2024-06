Bimba di 4 anni sfugge al nonno e viene investita da un’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è per fortuna in pericolo di vita la bambina di origini bengalesi di soli quattro anni investita da un’auto ieri pomeriggio a Dueville.

L’allarme è scattato ieri sera poco prima delle venti in via Caprera, a poca distanza dal passaggio a livello e nei pressi dell’intersezione con via Marsala. Da una prima ricostruzione dei carabinieri la piccola sarebbe sfuggita al controllo del nonno, scendendo dal marciapiede proprio mentre stava arrivando un’auto, una Volkswagen Golf condotta da un pensionato del posto. L’auto per fortuna non andava ad alta velocità ma il guidatore non ha potuto evitare l’investimento, seppur di striscio.

Sul posto è giunta l’ambulanza del Suem 118 proveniente da Vicenza, alla quale si è aggiunta un’auto medica. Inizialmente si è temuto che le condizioni della piccola fossero davvero gravi, ma i controlli sul posto hanno indotto i medici a tresferire la bambina all’ospedale di Vicenza in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Dueville.