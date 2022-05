Una colletta per i bimbi rifugiati dall’Ucraina: donazione da parte di Jazzercise e Pro Povolaro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche Jazzercise Povolaro ha voluto aprire il cuore e il salvadanaio a favore degli ospiti di nazionalità ucraina, fuggiti dalla loro patria a causa della guerra. Nei giorni scorsi infatti la somma raccolta attraverso una raccolta fondi attivata ai primi di aprile è stata donata dal gruppo nel corso di una breve cerimonia avvenuta presso lo stabile che ospita il plesso delle secondarie di primo grado, in centro a Dueville.

Si tratta di circa 400 euro, affidati al Comitato Genitori dell’istituto comprensivo “Roncalli” e da utilizzare “pronta mano” secondo le esigenze di alcune famiglie di rifugiati giunte nella cittadine vicentina dall’Est Europa.

A collaborare nell’ospitalità insieme al Comune di Dueville e il Comitato Genitori anche la Pro Povolaro, e altri volontari della zona che non hanno atteso la “chiamata” per mettersi a disposizione del prossimo. Tra cui appunto gli appassionati del fitness guidato dal ritmo della musica e dagli istruttori di jazzercise, con la responsabile dle gruppo di Povolaro Eva Reschiglian a incontrare il sindaco duevillese Giusy Armiletti e i genitori Laura Rossato e Luca Magrin, in rappresentanza di tutte le famiglie con figli in età scolare di Dueville e le sue frazioni.

“L’intero ricavato verrà ora utilizzato per sostenere progetti scolastici per bambini ucraini – hanno specificato i promotori dell’iniziativa benefica – ospitati nel comune di Dueville e altri bambini di famiglie in difficoltà del territorio”. Il riferimento è in particolare all’acquisto di buoni mensa e materiale scolastico.