Corriera Svt bloccata sul passaggio a livello. Linea Vicenza-Schio in tilt. Video

Non bastava la giornata di scioperi, mancava un assurdo incidente al passaggio a livello di Dueville per rendere la giornata a un incubo a studenti e lavoratori pendolari.

È successo stamattina al passaggio a livello di Dueville, dove verso le 6.30 circa un pullman Svt è rimasto “infilzato” dalla sbarra che si stava muovendo. Tutti gli studenti a bordo son stati fatti scendere, mentre il traffico sulla linea ferroviaria è stato sospeso, provocando consistenti ritardi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Notizia in aggiornamento