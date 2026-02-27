Fumettistica, carnevale, musica jazz e “Schella Marz”: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cimentarsi con il processo creativo utilizzato dagli illustratori per realizzare i loro personaggi. Oppure vivere qualche ora di spensieratezza all’insegna dell’atmosfera carnevalesca. In alternativa, lasciarsi suggestionare dalla musica jazz, come pure assistere ad un antico rito celebrato in onore del risveglio della natura dal sonno invernale. Sono alcune delle iniziative più interessanti in programma nel Vicentino per questo fine settimana. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Valdagno, domani 28 febbraio, il Centro Diurno Dakota ospiterà “La bottega degli incantesimi“, laboratorio di giochi magici e ombre per bambini. In contemporanea, i genitori potranno partecipare ad un incontro incentrato sul ruolo del gioco nella crescita. A Vicenza invece, oggi 27 febbraio, presso la Biblioteca di Riviera Berica si svolgerà “Storie di scienziate“. In tale occasione, i bambini dai sei ai nove anni andranno a conoscere le grandi scienziate della Storia con l’ausilio di immagini e disegni originali.



Sempre a Vicenza, domani 28 febbraio, negli ambienti delle Gallerie d’Italia avrà luogo “Dal brief al fumetto“. L’esperienza laboratoriale, guidata dal fumettista e illustratore Giò Quasirosso, permetterà ai partecipanti di creare un proprio personaggio, utilizzando strumenti sia analogici che digitali. In quel di Marostica, nella stessa giornata, il centro storico sarà attraversato per la prima volta da una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, organizzata in occasione di “Carnevale in piazza“.

A Bassano del Grappa, oggi 27 febbraio, la Sala Martinovich del Centro Giovanile farà da sfondo al primo concerto organizzato nell’ambito della prima edizione di “Rassegna Jazz“. L’appuntamento di questa sera sarà dedicato al lato percussivo del jazz. In quel di Schio, domani 28 febbraio e domenica 1° marzo, presso lo Spazio Shed del Lanificio Conte sarà visitabile la mostra “L’archivio ritrovato“. L’esposizione è dedicata alla Carrozzeria Dalla Via, e propone disegni inediti, documenti storici di produzione, foto e modellini.

A Lonigo, domani 28 febbraio, il Parco Ippodromo sarà la cornice entro la quale si svolgerà “Serbia in festa“. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà l’opportunità di provare le specialità della cucina balcanica, nonché di assistere ad esibizioni folcloristiche, danze e sfilate tradizionali. A Gallio e a Rotzo, oggi e domani 28 febbraio, si terranno le competizioni conclusive del Campionato Italiano di Sci Avvocati e Magistrati, che quest’anno è giunto alla sua 58° edizione.

In quel di Asiago, oggi e domani 28 febbraio, il centro storico verrà animato dalla tradizionale festa “Schella Marz“. La ricorrenza, festeggiata per salutare l’inverno e invocare l’arrivo della primavera, sarà celebrata con la sfilata dei “bandoni” e il rogo della “vecia”. Nei pressi di Arcugnano infine, domenica 1° marzo, si terrà un’escursione lungo l’Anello dei Berici Centrali, uno degli itinerari più completi degli omonimi colli.

