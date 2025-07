Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, morta la sommelier di 31 anni

E’ successo tutto in pochi attimi: un forte boato e poi il tetto che crolla. E’ accaduto la scorsa notte a Terracina, intorno alle 23, quando all’interno del locale dove si è verificato il crollo, c’erano ancora dei clienti. Una donna, dipendente del locale, è deceduta. I feriti sono circa 10, estratti tutti dalle macerie grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il Locale in cui si è verificato il crollo si chiama Essenza ed è un ristorante stellato, in via Tripoli. Le cause del crollo sono ancora da chiarire. A perdere la vita Mara Severin di 31 anni, sommelier, come si legge sul sito del locale, che guidava il servizio insieme a un altro collega. Era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi ed è spirata all’ospedale Fiorini di Terracina dove era stata portata dai sanitari del 118. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia. L’intera area è stata chiusa al traffico. La Procura ha disposto il sequestro del locale.

La sala interna del ristorante, nel centro città, era abbastanza piena, ma molti clienti erano anche seduti fuori. Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. In giornata a Terracina non ha piovuto, ma sull’intera provincia di Latina c’era l’allerta gialla.