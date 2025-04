Previsioni 22-24 aprile, l’instabilità continua tra piogge e massime intorno ai 20°

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’alta pressione stenta ad allungarsi verso l’Europa centrale. Sul Nord Italia continua il flusso di correnti moderatamente umide ed instabili di origine atlantica che mantengono condizioni di variabilità alternata ad improvvisi impulsi perturbati anche nei prossimi giorni.

Martedì 22 aprile

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà poco nuvoloso, per nubi per lo più alte e sottili. Nella seconda parte della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità cumuliforme lungo la fascia prealpina dove ci sarà qualche locale rovescio, più probabile sui settori più settentrionali al confine col Trentino. Altrove generalmente asciutto con cielo variabile. Temperature stazionarie, con massime attorno i 20/21 gradi in pianura.

Mercoledì 23 aprile

Giornata molto instabile. Soprattutto tra tarda mattina e primo pomeriggio quando un impulso perturbato da sud porterà rovesci sparsi e possibili temporali un po’ su tutta la provincia. Un miglioramento del tempo lo si vedrà nel tardo pomeriggio con schiarite su medio e basso Vicentino. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 12 e 21 gradi.

Giovedì 24 aprile

Già dal primo mattino troveremo molta instabilità su tutta la provincia. Rovesci sparsi ed intermittenti con possibile formazione di celle temporalesche che localmente potranno scaricare anche più di 20 mm di pioggia in poco tempo. Un generale miglioramento del tempo è atteso nel pomeriggio, quando in pianura ci sarà spazio per un po’ di sole e clima gradevole.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana il nostro territorio vedrà ancora della residua instabilità, per lo più lungo la fascia montuosa. Difficilmente si avranno fenomeni in pianura. Temperature in lieve aumento con valori tipici di fine aprile.

