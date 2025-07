Imprenditoria vicentina in lutto: è morto Elio Marioni, “Mister Askoll”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ovunque c’era la necessità di installare un motore di piccole dimensioni, il suo grande genio si accendeva e si alimentava di stimoli. Dagli acquari fino alle bici elettriche pionieristiche e motocicli e monopattini per la mobilità urbana, passando per elettrodomestici e sistemi di riscaldamento. Sempre investendo, o meglio dire “contagiando”, collaboratori e dipendenti della Askoll di Dueville della responsabilità di non farsi trovare mai in ritardo rispetto alle tecnologie moderne in avanzamento. Anzi, semmai di precederle.

Si è spento lasciando un’eredità anche in questi termini Elio Marioni, imprenditore vicentino di successo che ha portato dal 1978 l’ingegneria elettrica venta ed italiana praticamente in ogni angolo del pianeta, esportando idee e motori. Con stabilimenti sparsi in tre continenti (Brasile, Cina e in Europa in diverse sedi) e oltre 1000 dipendenti.

Elio Marioni, sempre alla guida dell’azienda e che avrebbe compiuto 79 anni nel prossimo mese di novembre, lascia nel lutto l’imprenditoria berica di cui è stato uno degli esempio più illustri dagli anni ’80 in poi e il fondatore dell’azienda di famiglia. Toscano per origini, dopo il trasferimento con la famiglia in Veneto aveva scelto il territorio vicentino e Dueville da giovane brillante per realizzare il suo progetto.

A rendere nota ai più la triste notizia della morte del fondatore di Askoll è stato il Comune di Dueville attraverso un messaggio pubblicato in un post affidato al canale istituzionale. Ricordando l’industriale ma anche il concittadino, visto che la famiglia ha scelto la stessa cittadina come casa, nella villa di via Molino. “Elio Marioni ha creato opportunità e lavoro per centinaia di nostri concittadini – si legge in un passaggio significativo -. La sua opera ha lasciato un segno profondo nel tessuto produttivo e socialedella nostra città. Grazie, Elio, per tutto ciò che hai costruito. Dueville non ti dimenticherà”.

