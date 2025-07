Quindicenne scomparsa da casa da lunedì. Avviate le ricerche in prefettura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La denuncia di scomparsa di una teenager è stata raccolta nelle scorse ore dalla tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore, con la Prefettura di Vicenza subito informata e che ha attivato la procedura per la ricerca di persona irreperibile.

Si tratta di una 15enne, di nome Aurora, che da lunedì mattina del 22 luglio non avrebbe più dato notizie sui suoi spostamenti.

Una parente ha diramato sui social un’immagine in primo piano della ragazzina, indicando anche la descrizione gli indumenti indossati (una tuta da ginnastica di colore nero e scarpe Nike). Il tutto nella speranza che qualcuno tra gli utenti dei social l’abbia notata e possa fornire indicazioni utili a ricostruirne gli spostamenti.

Chi potesse fornirle, è pregato di contattare il 112 o direttamente la tenenza castellana al numero 0444.696023. La quindicenne scomparsa da casa da ormai quattro giorni è di statura di 160 centimetri, con occhi e capelli castani. Forze dell’ordine e istituzioni locali si sono attivati per espandere le ricerche.

