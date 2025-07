Esce di casa per una passeggiata serale e non rientra per la notte. Trovato morto dalla moglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un vicentino di 59 anni di età l’uomo trovato senza vita poco dopo all’alba di venerdì mattina in un terreno di collina non lontano da località Durlo di Crespadoro, verso contrà Lace. Sarebbe stata la stessa moglie a dare l’allarme al 118, uscita di casa per cercare il congiunto dopo il suo mancato rientro, nella notte tra giovedì e venerdì, da una passeggiata serale in solitaria.

Il 59enne aveva avvertito i familiari della volontà di fare quattro passi per godersi un po’ di aria fresca, sulle colline sopra il centro abitato di Crespadoro che ben conosceva. Giusto qualche chilometro per sgranchirsi le gambe e rinfrescarsi prima di andare a dormire.

Una pratica abituale per lui, ma con il passare delle ore la moglie si è insospettita e alle prime luci del giorno è uscita per ripercorrere i sentieri conosciuti intorno. Non è noto dopo quanto tempo la donna si sia imbattuta nel marito, che sarebbe stato ritrovato steso a terra e, purtroppo, già cadavere. Si dovranno attendere ora il report del medico della squadra d’emergenza del Suem giunta sul posto e i rilievi dei Carabinieri della stazione locale per avere contezza piena di cosa sia accaduto.

Potrebbe essersi trattato di un malore che avrebbe sorpreso l’uomo pochi minuti dopo aver intrapreso la passeggiata, ma per il momento vanno puntualmente verificate tutte le altre altre ipotesi possibili. L’identità della persona deceduta sarà resa nota nelle prossime ore, in attesa del nulla osta al recupero della salma dalla Procura di Vicenza.

La notizia sarà aggiornata

